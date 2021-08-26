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Налоговой запретили блокировать счета россиян без суда

Лера Букина
36 минут назад

Российские налоговые органы больше не смогут блокировать личные счета россиян во внесудебном порядке. Верховный суд России вынес соответствующее решение, сообщает

Налоговой запретили блокировать счета россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коммерсант».

Как отмечается, задолженность в бесспорном порядке будет списываться в определенных случаях, в частности, при ее появлении в связи с ведением бизнеса. При этом банковские счета должны быть открыты для этой цели.

Издание рассказало о прецеденте, который возник из-за спора ВТБ с налоговиками. Банк принял сторону своих клиентов, отказавшись блокировать их личные счета из-за возникшего долга. Так, было принято решение закрыть доступ бизнесменам только к тем счетам, которые использовались именно для ведения бизнеса.

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Суд, в свою очередь, счел блокировку открытых для личных нужд счетов ИП и физических лиц во внесудебном порядке недопустимой. Как отмечается Верховный суд учел то, что такие случаи подпадают под текст инструкции Банка России. Там указаны разграничения различных типов банковских счетов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам запросы по детализации их операций по зарубежным счетам и активам и стала проводить проверки в отношении них, рассказали «Известиям» крупнейшие консалтинговые и юридические компании.

Изданию удалось ознакомиться с одним из таких запросов. Так, служба решила проверить, какие именно счета, в каких банках Швейцарии и Люксембурга зарегистрированы на имя гражданина, каковы остатки по ним и поступления за период с 2017 года. Данная информация должна быть подробно расписана.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,Банк ВТБ,Центральный банк России,газета "Известия",
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