Москвичи пожаловались на активизировавшихся мошенников, якобы работающих в банке. Об участившихся звонках злоумышленников рассказал один из пользователей сети в Facebook-группе «Обручевский район».
По словам мужчины, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, которая сообщила, что на его имя одобрена заявка на кредит в сто тысяч рублей. После этого мошенница долго уточняла информацию о покупках юзера, оформлении и выдаче карты, и в итоге соединила его с работницей «службы безопасности». Та попыталась убедить автора поста оформить кредит и погасить задолженность. «Тут я шутку юмора окончательно понял и сказал, что лучше схожу в отделение банка и сам все уточню», — сообщил мужчина. После этого мошенница начала разговаривать на повышенных тонах, пока юзер не положил трубку.
Россияне обеспокоились ситуацией и заявили, что сталкивались с подобными случаями.
«В последнее время они что-то резко активизировались», — подтвердил один из юзеров. Мужчина пожаловался, что мошенники часто звонят ему и представляются сотрудниками полиции. Одна из пользовательниц рассказала о курьезном случае, когда злоумышленники заявили, что с ее счета снято сто тысяч рублей, но в действительности женщина вовсе не хранила деньги в указанном банке. Кто-то вспомнил, что однажды злоумышленники даже перезвонили ему, чтобы обматерить в ответ. «Наглости им не занимать, конечно», — возмутился юзер.
Ранее ведущая научная сотрудница Гидрометцентра России отдала мошенникам миллионы рублей. Злоумышленники представились полицейскими и сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя оформлены кредиты.