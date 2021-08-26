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Россияне пожаловались на участившиеся звонки мошенников

Мослента
1 час назад

Москвичи пожаловались на активизировавшихся мошенников, якобы работающих в банке. Об участившихся звонках злоумышленников рассказал один из пользователей сети в Facebook-группе «Обручевский район».

По словам мужчины, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, которая сообщила, что на его имя одобрена заявка на кредит в сто тысяч рублей. После этого мошенница долго уточняла информацию о покупках юзера, оформлении и выдаче карты, и в итоге соединила его с работницей «службы безопасности». Та попыталась убедить автора поста оформить кредит и погасить задолженность. «Тут я шутку юмора окончательно понял и сказал, что лучше схожу в отделение банка и сам все уточню», — сообщил мужчина. После этого мошенница начала разговаривать на повышенных тонах, пока юзер не положил трубку.

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Россияне обеспокоились ситуацией и заявили, что сталкивались с подобными случаями.

«В последнее время они что-то резко активизировались», — подтвердил один из юзеров. Мужчина пожаловался, что мошенники часто звонят ему и представляются сотрудниками полиции. Одна из пользовательниц рассказала о курьезном случае, когда злоумышленники заявили, что с ее счета снято сто тысяч рублей, но в действительности женщина вовсе не хранила деньги в указанном банке. Кто-то вспомнил, что однажды злоумышленники даже перезвонили ему, чтобы обматерить в ответ. «Наглости им не занимать, конечно», — возмутился юзер.

Некоторые предупредили, что в таких случаях лучше сразу класть трубку, поскольку преступники могут сделать запись звонка, которую позднее обрежут по своему усмотрению и выдадут сказанное человеком «да» за его согласие на денежные операции. Кто-то назвал это «городской легендой». Но многие согласились, что лучше не затягивать подобные разговоры. Один из юзеров поделился полезной информацией от Центробанка — с 2016 года кредитным организациям запрещается открывать счета по вкладу без личного присутствия клиента.

Ранее ведущая научная сотрудница Гидрометцентра России отдала мошенникам миллионы рублей. Злоумышленники представились полицейскими и сотрудниками банка и сообщили, что на ее имя оформлены кредиты.

Личный счет,Видео,Центральный банк России,МВД,
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