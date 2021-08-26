По словам мужчины, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, которая сообщила, что на его имя одобрена заявка на кредит в сто тысяч рублей. После этого мошенница долго уточняла информацию о покупках юзера, оформлении и выдаче карты, и в итоге соединила его с работницей «службы безопасности». Та попыталась убедить автора поста оформить кредит и погасить задолженность. «Тут я шутку юмора окончательно понял и сказал, что лучше схожу в отделение банка и сам все уточню», — сообщил мужчина. После этого мошенница начала разговаривать на повышенных тонах, пока юзер не положил трубку.