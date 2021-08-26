В России предложили создать второй пенсионный фонд

Создать отдельный пенсионный фонд для граждан, которые родились до 1967 года и не платили страховые взносы в полном объеме, предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Вопрос повторного реформирования пенсионной системы был поднят в ходе заседания Столыпинского клуба, сообщает РИА ФАН. Специалисты указали на быструю девальвацию пенсионных выплат и несправедливость страховой системы.