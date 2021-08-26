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В России предложили создать второй пенсионный фонд

Лера Букина
1 час назад

Создать отдельный пенсионный фонд для граждан, которые родились до 1967 года и не платили страховые взносы в полном объеме, предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Вопрос повторного реформирования пенсионной системы был поднят в ходе заседания Столыпинского клуба, сообщает РИА ФАН. Специалисты указали на быструю девальвацию пенсионных выплат и несправедливость страховой системы.

В России предложили создать второй пенсионный фонд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Благодаря созданию второго пенсионного фонда нынешние работники будет освобождены от лишней нагрузки, отмечает Титов. По его словам, прямые дотации от государства будут направляться непосредственно в этот фонд. Это позволит гражданам обеспечить себе более высокие пенсии.

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Пенсионный фонд разработал новый порядок назначения страховой пенсии по старости. Теперь этот процесс будет проходить в автоматическом режиме. Порядок автоматического назначения страховой пенсии по старости начнет действовать с 1 января 2022 года.
Личный счет,Борис Титов,РИА ФАН,
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