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Собянин распространил меры поддержки молодежи на 35-летних

Мария Иванова
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки молодежи в сфере занятости на москвичей в возрасте до 35 лет (ранее - до 30 лет). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэрия поможет с трудоустройством 35-летним москвичам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По новым правилам, жители Москвы до 35 лет, испытывающие трудности с поиском работы, смогут временно трудоустроиться, если у них есть высшее или среднее профессиональное образование.

Также москвичи из этой возрастной группы смогут поучаствовать в специальных программах молодежной практики (условие - наличие профессионального образования и отсутствие опыта работы по специальности).

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В мэрии отметили, что в прошлом году московская служба занятости помогла трудоустроить более 50 тысяч горожан в возрасте до 30 лет.

В 2020 году в России приняли закон о молодежной политике, в котором закреплен возраст молодежи - от 14 до 35 лет. По этому закону, государственная поддержка может оказываться молодым людям в возрасте до 35 лет включительно.

В первую очередь нововведение коснулось молодых семей: при рождении ребенка им выплачивается единовременное пособие из местного бюджета, но в большинстве регионов возраст молодых родителей был ограничен 30 годами.

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