Где купить самые дешевые цветы к 1 сентября

Средняя цена букета цветов в августе повысилась на 11% и составила 1096 рублей против 984 рублей годом ранее. Самые дорогие букеты в Москве - 1608 рублей, на второй строчке Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя стоимость букета в августе достигала 1570 рублей. На третьей строчке - Тюменская область, где средний чек в цветочном магазине составляет 1390 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».
Схожая динамика роста цен зафиксирована в Краснодарском крае (1373 рубля), в Иркутской области (1279 рублей) и Санкт-Петербурге (1252 рубля).
В Томской, Кировской области и Пермском крае средняя стоимость букета составляет 781 рубль, 772 рубля и 728 рублей соответственно. В ряде регионов цена цветов не превышает одной тысячи рублей, в частности в Калининградской (995 рублей), в Омской (967 рублей) и Астраханской (960 рублей) областях.
По данным «Эвотор», наиболее востребованные цветы в преддверии 1 сентября - роза и хризантема, а также альстромерия. Также популярными являются гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия.
Согласно данным Росстата, в среднем за набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года родители отдали 19 тысяч 575 рублей против 18 тысяч 807 рублей в июле 2020 года. Набор для девочки-первоклассницы обошелся в 24 тысячи 123 рубля против 23 тысячи 218 рублей в июле прошлого года.