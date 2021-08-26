Где купить самые дешевые цветы к 1 сентября

Средняя цена букета цветов в августе повысилась на 11% и составила 1096 рублей против 984 рублей годом ранее. Самые дорогие букеты в Москве - 1608 рублей, на второй строчке Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя стоимость букета в августе достигала 1570 рублей. На третьей строчке - Тюменская область, где средний чек в цветочном магазине составляет 1390 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Эвотор».

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Схожая динамика роста цен зафиксирована в Краснодарском крае (1373 рубля), в Иркутской области (1279 рублей) и Санкт-Петербурге (1252 рубля).

В Томской, Кировской области и Пермском крае средняя стоимость букета составляет 781 рубль, 772 рубля и 728 рублей соответственно. В ряде регионов цена цветов не превышает одной тысячи рублей, в частности в Калининградской (995 рублей), в Омской (967 рублей) и Астраханской (960 рублей) областях.

По данным «Эвотор», наиболее востребованные цветы в преддверии 1 сентября - роза и хризантема, а также альстромерия. Также популярными являются гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия.