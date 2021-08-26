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Минтруд изменит правила начисления выплат на детей

Лера Букина
49 минут назад

Минтруд намерен изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передают «Известия».

Минтруд изменит правила начисления выплат на детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Она отметила, что корректировки коснутся имущества россиян, которые рассчитывают на поддержку со стороны государства.

«Готовятся изменения в правила предоставления выплат < >, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — подчеркнула Баталина.

Уточняется, что в настоящее время семьям с двумя машинами не полагаются социальные выплаты. Однако теперь находящиеся в розыске или под арестом автомобили не будут учитываться при назначении выплат. Поправки должны внести в законодательство до конца 2021 года.

Лучшее - детям: какие выплаты полагаются родителям

Для получения соцподдержки россиянам теперь не нужно будет тратить время на то, чтобы изучать перечень имеющихся госуслуг и сверять, могут ли они на них рассчитывать. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития. Обновленные правила разработки регламентов предоставления госуслуг утвердило правительство. Портал госуслуг в автоматическом режиме будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом.
Личный счет,Ольга Баталина,Минэкономразвития,Минтруд,газета "Известия",
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