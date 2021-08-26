Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Кремль: соцвыплаты не подстегнут инфляцию

Лера Букина
1 час назад

Банк России и правительство держат ситуацию с инфляцией под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность роста цен на фоне новых соцвыплат. По его словам, сегодняшних мер вполне достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль: соцвыплаты не подстегнут инфляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков сообщил на днях, что налоги в стране не увеличатся из-за выделения средств на выплаты военным и пенсионерам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Личный счет,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Единая Россия,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители