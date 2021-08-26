Кремль: соцвыплаты не подстегнут инфляцию

Банк России и правительство держат ситуацию с инфляцией под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя возможность роста цен на фоне новых соцвыплат. По его словам, сегодняшних мер вполне достаточно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию, но также существуют аргументированная точка зрения других аналитиков, которые считают, что в данном случае это не приведет к росту инфляционных тенденций», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков сообщил на днях, что налоги в стране не увеличатся из-за выделения средств на выплаты военным и пенсионерам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» заявил о том, что пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в этом году, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.