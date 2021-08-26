Из-за повышения МРОТ до 60 тысяч рублей бизнес может столкнуться с проблемами, заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, пишет «ФедералПресс».
Предложение увеличить минимальный размер оплаты труда за счёт госбюджета кажется эффективным, однако такая мера может повлечь за собой рост безработицы и неформальной занятости населения, считает эксперт. По словам Карпенко, работников начнут активно переводить на пониженные ставки или отстранять от работы из-за того, что у большей части дотационных регионов не получится создать условия для повышения МРОТ.
Лишь улучшение инвестиционного климата в стране, повышение производительности и роста пособия по безработице могут помочь в борьбе с бедностью, считает специалист.
Ранее Валерий Газзаев заявил, что партия «Справедливая Россия» намерена добиваться увеличения минимального размера оплаты труда до 50–60 тысяч рублей.