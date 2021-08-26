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Эксперт: "МРОТ в 60 тысяч рублей обернется безработицей"

Лера Букина
49 минут назад

Из-за повышения МРОТ до 60 тысяч рублей бизнес может столкнуться с проблемами, заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, пишет «ФедералПресс».

Предложение увеличить минимальный размер оплаты труда за счёт госбюджета кажется эффективным, однако такая мера может повлечь за собой рост безработицы и неформальной занятости населения, считает эксперт. По словам Карпенко, работников начнут активно переводить на пониженные ставки или отстранять от работы из-за того, что у большей части дотационных регионов не получится создать условия для повышения МРОТ.

Лишь улучшение инвестиционного климата в стране, повышение производительности и роста пособия по безработице могут помочь в борьбе с бедностью, считает специалист.

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Ранее Валерий Газзаев заявил, что партия «Справедливая Россия» намерена добиваться увеличения минимального размера оплаты труда до 50–60 тысяч рублей.

Итоги опроса, проведенного компанией-разработчиком CRM-системы «Мегаплан», свидетельствуют о том, что у трети сотрудников компаний из малого и среднего бизнеса за последние полгода изменилась зарплата. О том, что зарплата упала, заявили 43,8% опрошенных. У большинства из них (30,6%) зарплата сократилась на 20%, а у 24,5% - на 30%. А вот на 50% доход упал у 12,2% участников исследования.
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