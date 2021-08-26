Предложение увеличить минимальный размер оплаты труда за счёт госбюджета кажется эффективным, однако такая мера может повлечь за собой рост безработицы и неформальной занятости населения, считает эксперт. По словам Карпенко, работников начнут активно переводить на пониженные ставки или отстранять от работы из-за того, что у большей части дотационных регионов не получится создать условия для повышения МРОТ.