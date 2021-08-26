В России появились авиабилеты за 1 рубль

Российская авиакомпания Nordwind начала продажу билетов по субсидированным тарифам стоимостью один рубль. Условия для получения льготы опубликованы на сайте перевозчика.

Так, чтобы забронировать перелет по низкой цене, нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, в бронировании должно быть минимум два пассажира, один из которых — ребенок младше 12 лет. Во-вторых, необходимо искать билеты в одну сторону с датой вылета до 30 ноября 2021 года.

Если в заказе есть подросток от 12 до 18 лет, то при бронировании заполняется форма для оформления семейного тарифа.

Уточняется, что за рубль можно улететь в Калининград и обратно из Казани, Самары, Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа, а также из Казани в Иркутск и обратно.