Миллионы пенсионеров получат по 10 тысяч рублей до конца недели

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в конце следующей недели. Еще 12,7 млн человек начнут получать ее с 3 сентября, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков .

"На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек. Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников "Почты России", это 12,7 млн человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии", - сказал Котяков на совещании в "Единой России" по реализации президентских указов о единовременной выплате пенсионерам.