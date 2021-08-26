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Миллионы пенсионеров получат "путинские 10 тысяч уже через неделю

Лера Букина
1 час назад

Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят единовременную выплату в конце следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн.

Миллионы пенсионеров получат "путинские 10 тысяч уже через неделю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.

Напомним, что глава государства во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года.

Для того чтобы получить выплату в 10 тысяч рублей, пенсионерам не придется совершать каких-либо действий. Подача заявления не предусматривается. Выплату назначат по данным ведомства, которое выплачивает обычную пенсию. На единовременную выплату могут рассчитывать пенсионеры, получающие государственные, страховые и социальные пенсии, а также те, у кого пенсия по отдельному закону для военных и силовых ведомств. Речь идет не только о пенсиях по старости, но и по инвалидности, потере кормильца или за выслугу. Для выплаты работающим гражданином быть не обязательно.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году.

Личный счет,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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