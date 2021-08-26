Неполученная пенсия и счета: В России упростились правила вступления в наследство

Оформлять и вступать в наследство с 2021 года стало проще, заявил агентству «Прайм» председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.

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Для проверки информации об открытии наследственного дела россияне будут должны лишь зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Заблоцкис также отметил, что именно нотариус будет направлять запрос в банки и госучреждения, а не наследники. Речь, в частности, идет о банковских счетах или неполученной пенсии наследодателя.

Также нотариус с этого года сможет предоставить сведения о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Предоставлять эти сведения в нотариат будет Росреестр. Кроме того, проверка нотариусом претендентов на наследство теперь осуществляется по единой биометрической системе Банка России.

«Что касается обеспечения безопасности наследников от мошеннических действий, то теперь на свидетельства о праве на наследство и на завещания обязательно нанесение специальных QR-кодов, подделать которые достаточно сложно», — заключил Заблоцкис.