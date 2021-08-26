Российский турист назвал способ сэкономить на отдыхе в Египте

Россиянин Олег Котельников побывал в Египте одним из первых после открытия прямых перелетов на курорты. Он рассказал «Тонкостям туризма», как сэкономил на отдыхе, который обошелся ему меньше 100 тыс. рублей на всю семью.
Мужчина объяснил, что выбрал отель в полутора километрах от моря. Так, неделя на троих в расположенном в Хургаде отеле-аквапарке обошлась Котельникову в 97 тыс. рублей («все включено»). Еще 20 долларов его семья доплатила за размещение на первом этаже у бассейна.
«Трансфер [до моря] отлажен и работает как часы. Никаких ожиданий, очередей. Пляж неплохой, большой, для купания все удобства. < > Территория классная! 32 (тридцать два, да) открытых бассейна, два из них с подогревом и еще несколько - с морской водой», - рассказал он.
Котельников отметил, что в отеле много игровых зон, проводят концерты и устраивают анимацию, но все развлечения ориентированы на детей. Это турист назвал главной проблемой.
«Я не готов вернуться в этот отель еще раз - слишком однообразно и спокойно даже для семейных пар», - заявил он.
Еще один минус - нехватка баров на территории отеля и на пляже, за напитками «приходится побегать». Котельников посоветовал туристам, живущим в больших отелях, брать с собой бутылки с широким горлом - в баре можно попросить налить туда напиток со льдом.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. С 27 августа количество регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду увеличится в три раза, а к их выполнению подключится больше авиакомпаний.