Российский турист назвал способ сэкономить на отдыхе в Египте

Россиянин Олег Котельников побывал в Египте одним из первых после открытия прямых перелетов на курорты. Он рассказал «Тонкостям туризма», как сэкономил на отдыхе, который обошелся ему меньше 100 тыс. рублей на всю семью.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мужчина объяснил, что выбрал отель в полутора километрах от моря. Так, неделя на троих в расположенном в Хургаде отеле-аквапарке обошлась Котельникову в 97 тыс. рублей («все включено»). Еще 20 долларов его семья доплатила за размещение на первом этаже у бассейна.

«Трансфер [до моря] отлажен и работает как часы. Никаких ожиданий, очередей. Пляж неплохой, большой, для купания все удобства. < > Территория классная! 32 (тридцать два, да) открытых бассейна, два из них с подогревом и еще несколько - с морской водой», - рассказал он.

Котельников отметил, что в отеле много игровых зон, проводят концерты и устраивают анимацию, но все развлечения ориентированы на детей. Это турист назвал главной проблемой.

«Я не готов вернуться в этот отель еще раз - слишком однообразно и спокойно даже для семейных пар», - заявил он.

Еще один минус - нехватка баров на территории отеля и на пляже, за напитками «приходится побегать». Котельников посоветовал туристам, живущим в больших отелях, брать с собой бутылки с широким горлом - в баре можно попросить налить туда напиток со льдом.