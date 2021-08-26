Минтруд уточнил, кто получит выплату в 10 тыс. рублей

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», – заявила заместитель главы ведомства на совещании «Единой России».