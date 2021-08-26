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Минтруд уточнил, кто получит выплату в 10 тыс. рублей

Елена Прошина
25 минут назад

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей выплатят тем, кто получает пенсию по потере кормильца, а также людям с инвалидностью. Об этом заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина, пишет РИА «Новости».

Минтруд уточнил, кто получит выплату в 10 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», – заявила заместитель главы ведомства на совещании «Единой России».

Также Баталина заметила, что выплату получат и те семьи, которые сейчас имеют пенсию по потере кормильца.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Согласно ему, в сентябре все категории пенсионеров должны получить по 10 тысяч рублей.

При этом гражданам не придется подавать заявление на получение этой выплаты, деньги они получат по документам в выплатном или пенсионном деле.

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