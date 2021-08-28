Блогер Блиновская потратила на юбилей 120 млн рублей

Российская блогерша, автор психологических тренингов Елена Блиновская потратила на празднование 40-летнего юбилея почти 120 млн рублей. В торжестве принимали участие Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие знаменитости. Ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак.

Фото: Instagram Instagram

Незадолго до мероприятия Блиновская просила своих подписчиков прислать ей на юбилей по 1 рублю. Всего за час блогерше удалось собрать 1 млн рублей. Смету на празднование юбилея Блиновская выложила в инстаграме. Из документа следует, что торжество обошлось ей в 118,935 млн рублей.

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Чтобы организовать вечеринку, блогер целиком сняла отель «Алтай Resort» в посёлке Урлу-Аспак и оплатила всем гостям проживание. По данным Booking.com, самый дешёвый номер в отеле стоит 30 000 рублей за ночь.

Также Блиновская взяла на себя расходы по перелёту гостей бизнес-классом до Горно-Алтайска. Основной банкет проходил в спортивном зале отеля, который переоборудовали так, чтобы он имитировал обстановку тропического леса. Гостям подавали филе косули с мочёной брусникой и соусом из таёжной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком и другие деликатесы. Веселье продолжалось несколько дней.

В основной день празднования, 25 августа, именинница устроила публичную распаковку подарков. Вечером гости отправились смотреть живой концерт, где выступали звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, группа «Звери», рэпер Jah Khalib, певица Нюша и другие. Сама Блиновская выступила с танцевальным номером. Праздник завершился фейерверком.