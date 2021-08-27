Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч

К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как к вложениям в 10 миллионов рублей, советует создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Он отметил, что главное правило при инвестировании — делить портфель на несколько частей, чтобы не потерять капитал целиком.

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«К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — цитирует Егора Клопенко агентство «Прайм».

По мнению финансиста, вариант с минимальной степенью риска — это депозит в банке. Клопенко советует выбрать банк, процентная ставка которого покрывает реальную инфляцию.

Вкладывать деньги в акции стоит в том случае, если человек может не изымать свои деньги минимум в долг, считает финансист. От них приходится долго ждать готовности, поэтому забрать деньги в любой момент не получится. Продажа акций в неподходящий момент может принести убытки, отметил Клопенко.

Финансист также советует делить вложение на несколько портфелей. Так, если один из них принесет убыток, то человек не потеряет капитал целиком.