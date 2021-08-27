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Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как к вложениям в 10 миллионов рублей, советует создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Он отметил, что главное правило при инвестировании — делить портфель на несколько частей, чтобы не потерять капитал целиком.

Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — цитирует Егора Клопенко агентство «Прайм».

По мнению финансиста, вариант с минимальной степенью риска — это депозит в банке. Клопенко советует выбрать банк, процентная ставка которого покрывает реальную инфляцию.

Вкладывать деньги в акции стоит в том случае, если человек может не изымать свои деньги минимум в долг, считает финансист. От них приходится долго ждать готовности, поэтому забрать деньги в любой момент не получится. Продажа акций в неподходящий момент может принести убытки, отметил Клопенко.

Финансист также советует делить вложение на несколько портфелей. Так, если один из них принесет убыток, то человек не потеряет капитал целиком.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предупредил россиян, что их накопления будут обесцениваться на фоне роста цен на товары и услуги. По его словам, реальные ставки по депозитам остаются отрицательными, поэтому вклады в банках не спасут вложения от обесценивания. Жорнист считает, что обезопасить накопления можно с помощью инвестиций в акции, паевые фонды и облигации, передает телеканал 360.

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