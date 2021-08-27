Для «путинских» ₽10 тысяч нашли применение

"Путинскую" выплату в 10 тысяч рублей целесообразно инвестировать. Существует большое количество вариантов вложений даже такой суммы, заявил агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

«К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как если бы вы инвестировали 10 миллионов рублей. Всегда надо помнить, что инвестиции — это не лотерея. Необходимо отвергать все способы инвестирования, которые сочетаются с очень большими рисками», — подчеркнул эксперт.

Как минимум можно подумать о депозите в банке, указал Клопенко. Однако, по его словам, процент должен покрывать реальную инфляцию, поэтому выбор банка является важным вопросом.

Выбор инструмента для инвестиций зависит от того, как долго человек может не пользоваться этими деньгами. Инвестировать в акции не следует, если средства могут потребоваться в любой момент, отметил специалист. В том случае, если есть уверенность в сохранности этой суммы на протяжении какого-то длительного периода, можно вложить эти деньги в акции или другие инструменты, основанные на акциях, советует Клопенко.

Каждый инвестор должен придерживаться правила «делить портфель на несколько частей». Если одна из них будет убыточной, целиком капитал не потеряется, указал эксперт.

По его словам, инвестиции являются одной из важнейших основ финансовой грамотности. Денежные средства нужно сохранять и приумножать, заключил финансист.