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Родители в России получат право проверять банковские счета детей

Ura.Ruиещё 5
48 минут назад

Родители имеют право получать сведения о состоянии банковских счетов своих детей и операциях на них. Такое разъяснение для банков выпустил ЦБ РФ.

Родители получат право проверять банковские счета детей
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

В настоящее время единственным ограничением для несовершеннолетних вкладчиков является необходимость получить письменное согласие на открытие счета от родителей. «Законные представители ребенка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях, отмечается в разъяснениях ЦБ», — приводит мнение Центробанка «Коммерсант». Регулятор ссылается на пункт 2 статьи 857 ГК РФ.

Неполный контроль со стороны родителей за банковскими карточками детей дает возможность мошенникам обмануть несовершеннолетних, заявила изданиюруководитель департамента контроля качества компании «Национальная юридическая служба Amulex.ru» Нурида Ибрагимова. При этом ответственность за действия детей несут родители.

Личный счет,Центральный банк России,
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