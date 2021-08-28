Родители получат право проверять банковские счета детей

Родители имеют право получать сведения о состоянии банковских счетов своих детей и операциях на них. Такое разъяснение для банков выпустил ЦБ РФ .

В настоящее время единственным ограничением для несовершеннолетних вкладчиков является необходимость получить письменное согласие на открытие счета от родителей. «Законные представители ребенка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях, отмечается в разъяснениях ЦБ», — приводит мнение Центробанка «Коммерсант». Регулятор ссылается на пункт 2 статьи 857 ГК РФ.