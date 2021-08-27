В ЦБ назвали условие открытия счета в банке ребенком

"Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя. Законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях", - отметили в пресс-службе регулятора.