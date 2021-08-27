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Россиян предупредили об активизации мошенников перед 1 сентября

Лера Букина
1 час назад

Интернет-мошенничество ежегодно набирает обороты в период подготовки к школьному сезону, заявил РИА Новости руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Россиян предупредили об активизации мошенников перед 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К школьному сезону готовятся не только родители и дети. Каждый год в это время отмечается всплеск активности интернет-мошенников», - подчеркнул эксперт.

Они добиваются получения доступа к банковским данным для их перепродажи на черном рынке или кражи денежных средств, отметил Куценко. Злоумышленники для этой цели начинают создавать фейковые веб-страницы. Они мало отличаются от настоящих компаний, указывает специалист. Адрес веб-сайта, навигация и дизайн у них идентичный. После этого злоумышленники делают email-рассылку по украденной базе данных настоящих клиентов. Так, письма направляются тем, кто подписан на рассылку и ничего не заподозрил. Человек в этих письмах может увидеть сведения об акциях с ограниченным сроком действия, пояснил Куценко.

«Обратить внимание следует и на адрес веб-сайта в строке браузера. Чтобы он был визуально похож на настоящий, мошенники меняют символы, например, i на l. Сигналами об угрозе могут быть ошибки работы сайта, в текстах на веб-странице или в письме», - заключил специалист.

В популярной социальной сети «ВКонтакте» мошенники начали обманывать детей. Как выяснилось, сообщество GameBot вводило в заблуждение несовершеннолетних для их вовлечения в незаконные финансовые активности. Так, аферисты предлагали детям заработать цифровые алмазы, которые потом якобы можно обменять на реальные деньги. Однако нужно было сначала оплатить комиссию.

Личный счет,РИА Новости,
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