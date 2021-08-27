Россиян предупредили об активизации мошенников перед 1 сентября

Они добиваются получения доступа к банковским данным для их перепродажи на черном рынке или кражи денежных средств, отметил Куценко. Злоумышленники для этой цели начинают создавать фейковые веб-страницы. Они мало отличаются от настоящих компаний, указывает специалист. Адрес веб-сайта, навигация и дизайн у них идентичный. После этого злоумышленники делают email-рассылку по украденной базе данных настоящих клиентов. Так, письма направляются тем, кто подписан на рассылку и ничего не заподозрил. Человек в этих письмах может увидеть сведения об акциях с ограниченным сроком действия, пояснил Куценко.