Подсчитана стоимость сборов первоклассника в школу

Аналитики «Яндекса» подсчитали среднюю стоимость необходимых для школы предметов и назвали общую сумму, необходимую для сборов первоклассника к 1 сентября. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, поступившего в редакцию NEWS.ru.

Специалисты предложили родителям два набора: в первый они включили только новые вещи, а во второй — только бывшие в употреблении. Согласно данным «Яндекса», школьную форму, рюкзак, кроссовки, сменную обувь и спортивную одежду родители смогут приобрести по среднему чеку в 7700 рублей. При этом самым затратным предметом из списка оказался рюкзак, в среднем производители просят за него 2600 рублей, школьные туфли же, наоборот, считаются самым дешёвым товаром из списка и приобрести их можно всего за 1000 рублей.