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Подсчитана стоимость сборов первоклассника в школу

News.ru
47 минут назад

Аналитики «Яндекса» подсчитали среднюю стоимость необходимых для школы предметов и назвали общую сумму, необходимую для сборов первоклассника к 1 сентября. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, поступившего в редакцию NEWS.ru.

Подсчитана стоимость сборов первоклассника в школу
Фото: ТАССТАСС

Специалисты предложили родителям два набора: в первый они включили только новые вещи, а во второй — только бывшие в употреблении. Согласно данным «Яндекса», школьную форму, рюкзак, кроссовки, сменную обувь и спортивную одежду родители смогут приобрести по среднему чеку в 7700 рублей. При этом самым затратным предметом из списка оказался рюкзак, в среднем производители просят за него 2600 рублей, школьные туфли же, наоборот, считаются самым дешёвым товаром из списка и приобрести их можно всего за 1000 рублей.

«Подержанный» набор стоит почти в три раза меньше, чем «новый» — всего 2700 рублей. Больше всего родителям придётся заплатить за школьную форму — 700 рублей, в то время как тот же рюкзак и туфли обойдутся всего в 500 рублей каждый.

Необходимые первокласснику канцтовары — блокнот и карандаши — добавят к общей стоимости наборов лишних 550 рублей.

Личный счет,Яндекс,
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