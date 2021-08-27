Россиян хотят оставить без нефасованной картошки

Российским торговым сетям необходимо частично отказаться от продажи нефасованного продукта и ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель от 45 мм, заявила глава аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина. Об этом пишет «Коммерсант».

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Вопрос был поднят на совещании Министерства промышленности и торговли и Министерства сельского хозяйства РФ с торговыми сетями и производителями.

По словам Губиной, раньше крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, однако в текущем сезоне - 50%. Это обусловлено неблагоприятными погодными условиями. В регионах-производителях в вегетативный период наблюдаются дожди и засуха. В итоге спрос на крупнокалиберный картофель может вырасти. Соответственно, это приведет к росту закупочных цен. В этой связи в союзе сочли предложение целесообразным.

В X5 Group отметили, что им уже были направлены от производителей соответствующие предложения. Сейчас торговыми сетями обсуждаются прогнозы по урожаю для будущего определения взаимовыгодных условий.