Россияне стали чаще брать крупные микрозаймы, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В июле 2021 года спрос на займы больше 30 000 рублей вырос до 15,5%, хотя в июле 2020 года доля таких ссуд составила лишь 13,1%. Прежде всего такие займы берут бизнесмены, чтобы решать актуальные задачи или ликвидировать кассовые разрывы. Предприниматели имеют высокий кредитный рейтинг и, как правило, гасят кредиты.