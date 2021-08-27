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Россияне стали чаще брать крупные микрозаймы

Секрет Фирмы
26 минут назад

Россияне стали чаще брать крупные микрозаймы, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В июле 2021 года спрос на займы больше 30 000 рублей вырос до 15,5%, хотя в июле 2020 года доля таких ссуд составила лишь 13,1%. Прежде всего такие займы берут бизнесмены, чтобы решать актуальные задачи или ликвидировать кассовые разрывы. Предприниматели имеют высокий кредитный рейтинг и, как правило, гасят кредиты.

Россияне стали чаще брать крупные микрозаймы
Фото: ТАССТАСС

«Высокий уровень технологического развития и растущий позитивный имидж сектора микрофинансирования привлекает в него всё больше клиентов. Многие крупные МФО поощряют заёмщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), предлагая им большие суммы и пониженные ставки», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что, учитывая скорость и качество обслуживания, услуги микрофинансовых организаций становятся всё более популярными и помогают им решать текущие задачи.

«В первую очередь, обращения поступают от представителей малого бизнеса, а также ИП, которые используют данные денежные средства для решения своих задач, в том числе и для покрытия кассовых разрывов. Как правило, такие клиенты имеют высокий скоринговый балл и являются надёжными, просрочка по таким займам находится на минимальном уровне», — подтвердила тенденцию генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Ранее «Секрет» писал, что в первой половине 2021 года российский кредитный рынок заметно оживился. С января по июнь россияне заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд рублей.

Личный счет,Алексей Волков,
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