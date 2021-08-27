Россияне стали чаще брать крупные микрозаймы, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В июле 2021 года спрос на займы больше 30 000 рублей вырос до 15,5%, хотя в июле 2020 года доля таких ссуд составила лишь 13,1%. Прежде всего такие займы берут бизнесмены, чтобы решать актуальные задачи или ликвидировать кассовые разрывы. Предприниматели имеют высокий кредитный рейтинг и, как правило, гасят кредиты.
«Высокий уровень технологического развития и растущий позитивный имидж сектора микрофинансирования привлекает в него всё больше клиентов. Многие крупные МФО поощряют заёмщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), предлагая им большие суммы и пониженные ставки», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он добавил, что, учитывая скорость и качество обслуживания, услуги микрофинансовых организаций становятся всё более популярными и помогают им решать текущие задачи.
«В первую очередь, обращения поступают от представителей малого бизнеса, а также ИП, которые используют данные денежные средства для решения своих задач, в том числе и для покрытия кассовых разрывов. Как правило, такие клиенты имеют высокий скоринговый балл и являются надёжными, просрочка по таким займам находится на минимальном уровне», — подтвердила тенденцию генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
Ранее «Секрет» писал, что в первой половине 2021 года российский кредитный рынок заметно оживился. С января по июнь россияне заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд рублей.