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"Приведет к летальному исходу": Экономист о МРОТ и его отмене

Елена Прошина
1 час назад

При отказе от минимального размера оплаты труда (МРОТ) следует резко и радикально повышать уровень прожиточного минимума. Об этом "Рамблеру" заявил доктор экономических наук Валентин Катасонов, комментируя инициативу первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева.

"На это уже обращали внимание и до Арефьева. Более того, у нас одно время была ситуация, когда минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума. Что вообще было абсурдно. Ни в одной стране мира такого не было, обычно все наоборот. Конечно, я согласен с инициативой. Но надо резко и радикально повышать уровень прожиточного минимума. В некоторых странах нет такого показателя - МРОТ. Данный показатель - это некий нонсенс, пятое колесо в телеге. Есть страны, где два показателя, но там МРОТ выше прожиточного минимума.

Прожиточный минимум сегодня, к сожалению, таков, что пребывание человека на этой планке в течение года или двух приведет к летальному исходу. Поэтому главный вопрос - это вопрос повышения прожиточного минимума", - сказал Катасонов.

Экономист также оценил предыдущую инициативу парламентария, в начале августа предложившего перевести россиян на семидневку.

"Недавно Арефьев выступил с инициативой о том, что нам надо переходить на семидневную рабочую неделю. Это тоже было резонансное заявление. Я с ним одновременно и соглашаюсь, и не соглашаюсь. Да, конечно, экономика находится в полном развале. И, конечно, необходимо все-таки трудиться. Видно невооруженным глазом, что люди не трудятся, а имитируют трудовую деятельность. Я половину жизни прожил в Советском Союзе и понимаю, что такое трудиться. Но для того, чтобы переводить людей на семидневную рабочую неделю, необходимо перестроить весь экономический механизм, необходима экономическая мобилизация. При нынешней рыночной модели переход на семидневку - это тоже достаточно абсурдно", - добавил экономист.

Ранее Арефьев заявил, что МРОТ в России необходимо отменить. По его мнению, целесообразно брать в расчет только показатель прожиточного минимума.

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