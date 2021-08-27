"Приведет к летальному исходу": Экономист о МРОТ и его отмене

"На это уже обращали внимание и до Арефьева. Более того, у нас одно время была ситуация, когда минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума. Что вообще было абсурдно. Ни в одной стране мира такого не было, обычно все наоборот. Конечно, я согласен с инициативой. Но надо резко и радикально повышать уровень прожиточного минимума. В некоторых странах нет такого показателя - МРОТ. Данный показатель - это некий нонсенс, пятое колесо в телеге. Есть страны, где два показателя, но там МРОТ выше прожиточного минимума.



Прожиточный минимум сегодня, к сожалению, таков, что пребывание человека на этой планке в течение года или двух приведет к летальному исходу. Поэтому главный вопрос - это вопрос повышения прожиточного минимума", - сказал Катасонов.