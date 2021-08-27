В ПФР утончили особенности выплат 10 тыс. рублей пенсионерам

Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается пенсионерам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России по Белгородской области.

«Выплату будут давать только тем гражданам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят», — отмечает ПФР.

Напомним, что глава государства во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года. Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят выплату в конце следующей недели, сообщил Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн. Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.