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В ПФР утончили особенности выплат 10 тыс. рублей пенсионерам

Лера Букина
4 часа назад

Выплата в размере 10 тысяч рублей полагается пенсионерам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на Пенсионный фонд России по Белгородской области.

«Выплату будут давать только тем гражданам, которые будут числиться в статусе пенсионеров на 31 августа 2021 года. То есть, если человек выйдет на пенсию в сентябре или октябре, ему деньги уже не перечислят», — отмечает ПФР.

Напомним, что глава государства во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года. Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят выплату в конце следующей недели, сообщил Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн. Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.

Путин подписал указ о выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году.

Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,
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