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В Британии начнут платить до £4500 за заражение коронавирусом

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Британские ученые из Оксфордского университета в лабораторных условиях выращивают коронавирус дельта-штамма, чтобы заражать им добровольцев, сообщает Daily Mail.

В Британии начнут платить до £4500 за заражение коронавирусом
Фото: ReutersReuters

По информации издания, тем, кто будет принимать участие в экспериментах ученых, заплатят до £4,5 тыс. (около 480 тыс. рублей). К таким методам специалисты решили прибегнуть для того, чтобы разработать более эффективные способы лечения COVID-19. Пока ученые заражали добровольцев только оригинальным ухарским штаммом коронавируса. В частности, в таких исследованиях приняли участие более 40 британцев.

Однако сейчас в стране доминирует "дельта"-штамм коронавируса, поэтому ученые решили выйти на новый этап экспериментов.

Специалисты подчеркнули, что все участники таких исследований подвергаются строгому отбору. Добровольцами могут стать только самые здоровые британцы в возрасте от 18 до 30 лет, у которых нет вредных привычек, хронических заболеваний и избыточного веса.

На сегодняшний день Великобритания является единственной страной, в которой проводятся научные испытания коронавируса на людях.

Ранее ученые из Швейцарии сообщили, что в скором времени могут появиться новые штаммы коронавируса, которые будут еще опаснее и заразнее. По мнению иммунолога и профессора Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди, в будущем мутации коронавируса смогут избегать эффективности антител и вакцины не смогут в полной мере защитить людей.

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