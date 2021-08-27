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Лукашенко нашел работу для жен футболистов и хоккеистов

Lenta.ruиещё 2
52 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жен футболистов и хоккеистов. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками государственного предприятия «Беларуськалий», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко нашел работу для жен футболистов и хоккеистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, представители игровых видов спорта кривляются на поле и площадках, а их супруги сидят в смартфонах и воюют против государства.

«Работать надо всем! И жен туда. На "Белкалий", метлу им», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что попросил министра спорта страны Сергея Ковальчука и главу «Беларуськалия» Ивана Головатого выделять меньше денег на футбол и хоккей, так как представители этих видов спорта не блещут на международной арене.

9 августа Лукашенко заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал включения в сборную страны на Игры в Токио спортсменов с оппозиционным прошлым. Он отметил, что именно поэтому на соревнования поехала легкоатлетка Кристина Тимановская.

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