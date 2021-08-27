Для водителей придумали новый штраф

«Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», - заявил Собянин.