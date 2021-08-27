Для водителей придумали новый штраф

В России могут начать штрафовать водителей за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, соответствующая норма появится в новом Кодексе об административных нарушениях, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге, что столичные власти намерены бороться с «отмороженными» автомобилистами, которые «всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой».
По словам градоначальника, в ближайшее время в городскую Думу будет внесен законопроект, предусматривающий наказание за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.
«Необходимо, во-первых, установить минимальный штраф 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом. Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется», - заявил Собянин.