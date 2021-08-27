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Голикова назвала число вакцинированных россиян

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 44 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, свыше 37 млн из них завершили вакцинацию.

Голикова назвала число вакцинированных россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных – более 37 млн человек», – цитирует ТАСС Голикову.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в мире сделали более 5 млрд человек, около половины из них приходятся на две страны – Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).

Личный счет,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
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