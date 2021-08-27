Зюганов обратился к Путину с просьбой насчет пенсий

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина восстановить в полном объеме пенсионное жалование ветеранам боевых действий. Соответствующее обращение опубликовано на сайте КПРФ.

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«Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%», - говорится в письме.

По мнению Зюганова, это решение противоречит Конституции, а также указу президента от 2012 года, согласно которому пенсии военнослужащим должны ежегодно повышаться не менее, чем на 2% выше уровня инфляции.

Лидер КПРФ попросил президента поручить правительству проработать и внести в Госдуму законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий.