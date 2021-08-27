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Зюганов обратился к Путину с просьбой насчет пенсий

Вероника Полынина
27 минут назад

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов попросил президента России Владимира Путина восстановить в полном объеме пенсионное жалование ветеранам боевых действий. Соответствующее обращение опубликовано на сайте КПРФ.

Зюганов обратился к Путину с просьбой насчет пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%», - говорится в письме.

По мнению Зюганова, это решение противоречит Конституции, а также указу президента от 2012 года, согласно которому пенсии военнослужащим должны ежегодно повышаться не менее, чем на 2% выше уровня инфляции.

Лидер КПРФ попросил президента поручить правительству проработать и внести в Госдуму законопроект о пенсионном обеспечении военнослужащих в полном объеме, а также подготовить проект закона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых действий.

Согласно закону о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, военные пенсии подлежат пересмотру ежегодно с 1 января 2013 года на 2% одновременно с увеличением денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников. Размер денежного пособия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен постепенно достичь 100%. В 2015 году действие этой нормы было приостановлено.

Личный счет,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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