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Две категории россиянок получат благотворительную помощь

Ura.Ru
46 минут назад

В России запустили благотворительный проект для беременных с ВИЧ и матерей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Реализацией займется ассоциация «Е.В.А.», получившая грант от американской программы «MSD для матерей».

Две категории россиянок получат благотворительную помощь
Фото:  Екатерина Сычкова © URA.RU Екатерина Сычкова © URA.RU

«Программа „MSD для матерей“ направлена на снижение материнской смертности < > В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — сообщают «Известия».

На сегодняшний день в проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, а также Свердловской и Ленинградской области. Эти регионы выбрали из-за высокого уровня заболеваемости ВИЧ и возможности взаимодействия партнерских НКО с медицинскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что в России разработали и запатентовали новый способ лечения больных ВИЧ. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.

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