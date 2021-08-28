Две категории россиянок получат благотворительную помощь

В России запустили благотворительный проект для беременных с ВИЧ и матерей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Реализацией займется ассоциация «Е.В.А.», получившая грант от американской программы «MSD для матерей».

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатерина Сычкова © URA.RU

«Программа „MSD для матерей“ направлена на снижение материнской смертности < > В России проект будет направлен на повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни женщин и их детей», — сообщают «Известия».

На сегодняшний день в проекте участвуют женщины из Санкт-Петербурга, а также Свердловской и Ленинградской области. Эти регионы выбрали из-за высокого уровня заболеваемости ВИЧ и возможности взаимодействия партнерских НКО с медицинскими учреждениями.