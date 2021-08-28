Россиянам дали советы по хранению денег в отпуске

«Безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте А для случаев, когда вам понадобятся наличные, перед поездкой хорошо обзавестись картой банка, с которой можно снимать наличные без комиссии в любом банкомате любых банков», - цитирует специалиста агентство «Прайм».

Кузнецов советует использовать безналичную форму оплату с помощью карты или смартфона, ведь в этом случае не придется носить с собой наличные. Если же все-таки нужен именно нал, то деньги лучше держать не при себе, а на себе. Для этого подойдут специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелёк для запястья, который легко скрыть под длинным рукавом. Кроме того, можно купить отдельные накладные карманы и прикрепить их к оборотной стороне любой одежды.