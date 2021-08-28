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Куда прятать деньги в путешествиях, рассказал эксперт

Свободная прессаиещё 3
41 минуту назад

Эксперт Юрий Кузнецов дал советы относительно того, где прятать деньги в путешествии. По его словам, большую часть средств лучше держать на карте.

Россиянам дали советы по хранению денег в отпуске
Фото: ТАССТАСС

«Безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте А для случаев, когда вам понадобятся наличные, перед поездкой хорошо обзавестись картой банка, с которой можно снимать наличные без комиссии в любом банкомате любых банков», - цитирует специалиста агентство «Прайм».

Кузнецов советует использовать безналичную форму оплату с помощью карты или смартфона, ведь в этом случае не придется носить с собой наличные. Если же все-таки нужен именно нал, то деньги лучше держать не при себе, а на себе. Для этого подойдут специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелёк для запястья, который легко скрыть под длинным рукавом. Кроме того, можно купить отдельные накладные карманы и прикрепить их к оборотной стороне любой одежды.

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Кстати, в путешествиях Юрий Кузнецов не советует использовать гостиничные сейфы для хранения всех денег, пишет «Экономика сегодня».

«Во-первых, остаётся риск, что сейф могут открыть сотрудники отеля универсальным ключом, а, во-вторых, как правило, в номерах устанавливают не слишком дорогие и надёжные сейфы – злоумышленники при желании их легко могут вскрыть», - объяснил эксперт.

Он добавил, что в номере наличные можно спрятать в труднодоступные места - за плитками навесного потолка, в полостях плинтусов, прикрепить на скотч под основанием тяжелых предметов.

«На пляж лучше всего брать с собой совсем мелкие купюры – ту сумму, с которой вам будет не жалко расстаться в случае кражи», - сказал Кузнецов. Или же можно купить специальный водонепроницаемый чехол, чтобы носить его с собой.

Личный счет,Юрий Кузнецов,
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