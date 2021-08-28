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Треть россиян взяли ипотеку ради защиты денег от инфляции

Секрет Фирмы
51 минуту назад

Треть россиян взяли ипотечный кредит, чтобы защитить свои сбережения от инфляции, выяснили аналитики. Ещё 28,3% опрошенных заёмщиков взяли заём, чтобы улучшить жилищные условия. 19% респондентов одолжили деньги, чтобы сменить район проживания, 11,4% — чтобы обеспечить жильём детей. Ещё 11,1% опрошенных заёмщиков хотят получать деньги от сдачи квартиры в аренду.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос компании Online-Ipoteka. Исследование прошло в августе, в нём приняли участие 1200 россиян, которые взяли ипотечные кредиты за последние три года.

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Около 19,8% заёмщиков признались, что их не устраивает ставка по ипотеке. Ещё 25,2% сказали, что в целом довольны процентом, но были бы не против его уменьшить. 31% готовы к рефинансированию, но их также устраивает ставка. Только 24% заявили, что не думают, как снизить процентную ставку.

25 августа стало известно, что правительство России продлило программу льготной ипотеки для молодых семей до 31 декабря 2023 года. Согласно документу, молодые семьи могут купить жильё под 6% годовых.

Ранее «Секрет» писал, что россияне стали на два года дольше выплачивать ипотеку по сравнению с первым полугодием 2020 года. В 2021-м срок ипотечных кредитов на недвижимость в новостройках составил в среднем 20,9 года.

Личный счет,Видео,Правительство РФ,РИА Новости,
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