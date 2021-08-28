Половина заемщиков усомнилась в способности погасить кредит

Половина российских заёмщиков сомневаются, что смогут погасить кредит без просрочек, показал опрос финансового маркетплейса «Юником24». Из них 30% признались, что им будет тяжело вернуть заём, если в жизни возникнет какая-нибудь сложная ситуация. Ещё 20% просто не могут точно спрогнозировать свою платёжеспособность. Также исследование показало, что большинство берущих кредиты не имеют никаких сбережений.

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Из результатов опроса «Юником24» следует, что только 50% заёмщиков в России уверены с своей способности погасить кредит без просрочки. Сбережения имеются лишь у 30% берущих кредиты. При этом половина из них смогут прожить на накопления 1–2 месяца, 35% в состоянии продержаться полгода, 10% — больше года.

Каждый четвёртый респондент оказался недоволен условиями банковских вкладов или уровнем обслуживания по ним. Как отметили в компании Anderida Financial Group, такой способ пассивного заработка теряет популярность, потому что не приносит достаточно денег.

В июле российские банки выдали гражданам 1,7 млн кредитов наличными. Это на 0,2% больше, чем в июне, и на 34% больше, чем в июле 2020-го. Показатель достиг абсолютного рекорда за всю историю банковского сектора страны с 1991 года. Всего за первое полугодие 2021 года россияне взяли у банков 10,7 млн кредитов.