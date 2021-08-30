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Аналитик назвал валюту, устойчивую в кризис

News.ruиещё 1
34 минуты назад

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных защитных валют мира стал швейцарский франк. Этому способствовали экономическая устойчивость и политическая стабильность Швейцарии, являющейся крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик назвал валюту, устойчивую в кризис
Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look PressRobert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надёжной защитной валюты, — подчеркнул Бабин.

Он добавил, что в «ковидный» 2020 год пострадали все рынки, однако швейцарский франк резко поднялся. Когда рынки начали восстанавливаться, валюта Швейцарии продолжила укрепляться, уточнил Бабин.

Ранее стало известно, что россияне покупают доллары и евро из-за неопределённости в российской экономике. Такую причину роста интереса людей к валюте назвал доктор экономических наук Игорь Николаев. По словам эксперта, европейская валюта в последнее время стала более популярной, поскольку российские власти начали отказываться от долларов в национальных резервах.

Личный счет,Рынки,Дмитрий Бабин,Игорь Николаев,
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