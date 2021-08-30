Аналитик назвал валюту, устойчивую в кризис

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что одной из основных защитных валют мира стал швейцарский франк. Этому способствовали экономическая устойчивость и политическая стабильность Швейцарии, являющейся крупнейшим переработчиком золота и финансовым центром Европы, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надёжной защитной валюты, — подчеркнул Бабин.

Он добавил, что в «ковидный» 2020 год пострадали все рынки, однако швейцарский франк резко поднялся. Когда рынки начали восстанавливаться, валюта Швейцарии продолжила укрепляться, уточнил Бабин.