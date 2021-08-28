Назван лучший способ потратить «путинские» 10 000 рублей

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников рассказал, как эффективнее использовать 10 000 рублей, которые единовременно получат российские пенсионеры. Его слова приводит «Московский комсомолец».

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«Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счет. Тем более что сейчас средняя максимальная ставка десяти ведущих банков страны составляет 6,61%,» - считает Масленников.

Экономист отметил, что если в сентябре Центробанк повысит ключевую ставку, то после этого вырастут и проценты по вкладам в банках.

Среди способов рачительного использования 10-тысячной доплаты пенсионерам экономист назвал и приобретение облигаций федерального займа. Он напомнил, что они обеспечивают доход в размере примерно 7% годовых.

Масленников также оговорился, что для получения существенного денежного дохода от использования названных финансовых инструментов стоит использовать более серьезные денежные суммы.