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Экономист назвал лучший способ потратить разовую выплату для пенсионеров

Елена Прошина
3 часа назад

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников рассказал, как эффективнее использовать 10 000 рублей, которые единовременно получат российские пенсионеры. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Экономист назвал лучший способ потратить разовую выплату для пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счет. Тем более что сейчас средняя максимальная ставка десяти ведущих банков страны составляет 6,61%,» - считает Масленников.

Экономист отметил, что если в сентябре Центробанк повысит ключевую ставку, то после этого вырастут и проценты по вкладам в банках.

Среди способов рачительного использования 10-тысячной доплаты пенсионерам экономист назвал и приобретение облигаций федерального займа. Он напомнил, что они обеспечивают доход в размере примерно 7% годовых.

Масленников также оговорился, что для получения существенного денежного дохода от использования названных финансовых инструментов стоит использовать более серьезные денежные суммы.

Однако, по его мнению, большинство россиян в любом случае предпочтет не вкладывать куда-либо полученную доплату к пенсии, а потратит ее на свои повседневные нужды.

Личный счет,Никита Масленников,Центральный банк России,Московский комсомолец,
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