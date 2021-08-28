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США захотели взыскать с переехавшего в Москву Стивена Сигала $200 тысяч

News.ruиещё 5
1 час назад

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов в суде добилась возможности взыскать с актёра Стивена Сигала более $200 тысяч за сокрытие гонорара, полученного за рекламу криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

США решили взыскать с гражданина России Стивена Сигала 200 тысяч долларов
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что артист, получивший гражданство РФ в 2016 году, проживает в Москве.

27 августа в суде Восточного округа Нью-Йорка был подписал документ, позволяющий комиссии добиваться взыскания с актёра числящихся за ним штрафов и пени. Согласно имеющейся информации, артист согласился выплатить компенсацию на сумму более $330 тысяч, однако произвёл лишь один платёж на $75 тысяч. Остальные выплаты он просрочил.

Уведомление о вызове в суд Сигалу и его представителям направили на прошлой неделе, но никто на заседание не явился. Представители Сигала решение суда пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Ему в торжественной обстановке вручили партийный билет. Вместе с тем баллотироваться в Госдуму и, соответственно, отказываться от американского гражданства новообращённый россиянин не намерен. О том, что Сигал принял решение вступить в партию, стало известно 27 мая. До этого он был членом партии Захара Прилепина «За правду», которая несколько месяцев назад объявила о слиянии со «Справедливой Россией».

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