США решили взыскать с гражданина России Стивена Сигала 200 тысяч долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов в суде добилась возможности взыскать с актёра Стивена Сигала более $200 тысяч за сокрытие гонорара, полученного за рекламу криптовалюты. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что артист, получивший гражданство РФ в 2016 году, проживает в Москве.

27 августа в суде Восточного округа Нью-Йорка был подписал документ, позволяющий комиссии добиваться взыскания с актёра числящихся за ним штрафов и пени. Согласно имеющейся информации, артист согласился выплатить компенсацию на сумму более $330 тысяч, однако произвёл лишь один платёж на $75 тысяч. Остальные выплаты он просрочил.

Уведомление о вызове в суд Сигалу и его представителям направили на прошлой неделе, но никто на заседание не явился. Представители Сигала решение суда пока не комментировали.