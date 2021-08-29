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Шойгу объяснил выплаты в 15 тысяч рублей военным

Елена Прошина
24 минуты назад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, которая ожидает российских военнослужащих, установлена с учетом ускорившейся инфляции в России. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Шойгу объяснил выплаты в 15 тысяч рублей военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, уровень текущей инфляции оказался выше ожидаемого правительством.

Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это», - сказал Шойгу.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа предложил осуществить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим.

Путин предложил выплатить военным по 15 000 рублей

Также Путин предложил перечислить пенсионерам РФ по 10 тысяч рублей. Эти суммы должны стать мерой поддержки гражданам, понесших потери из-за ситуации в российской экономике, сложившейся в связи с пандемией коронавируса.

Личный счет,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Единая Россия,
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