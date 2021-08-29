Шойгу объяснил выплаты в 15 тысяч рублей военным

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, которая ожидает российских военнослужащих, установлена с учетом ускорившейся инфляции в России. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

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По его словам, уровень текущей инфляции оказался выше ожидаемого правительством.

Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит. Он предложил и внес вот это», - сказал Шойгу.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» 22 августа предложил осуществить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей российским военнослужащим.