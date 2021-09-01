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Сбербанк начнет выдавать ипотеку россиянам с 18 лет

Lenta.ruиещё 2
21 минуту назад

Сбербанк с 1 сентября пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет. О том, что банк снизит минимальный возраст потенциальных заемщиков, сообщил РБК представитель банка.

Сбербанк начнет выдавать ипотеку россиянам с 18 лет
Фото: ТАССТАСС

Ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать россияне возрастом от 21 года.

Совершеннолетним россиянам будут доступны две ипотечные программы «Сбера» — кредиты на новостройки и готовое жилье. При этом минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10 процентов стоимости жилья, а срок кредита — до 30 лет. Кроме того, заемщик должен иметь стаж на текущем месте работы не менее трех месяцев.

По данным представителя банка, такое решение связано с большим количеством молодых клиентов, которые задумываются о кредитах на покупку недвижимости. По его словам, молодежь в России начинает работать «довольно рано», поэтому снижение возрастного ценза при кредитовании даст возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья.

Ранее специалисты консалтинговой группы SRG назвали российские города, в которых быстрее всего подорожало вторичное жилье. По данным экспертов, за последние три года быстрее всего выросли цены на «вторичку» в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ.

В июле в крымском РНКБ ипотеку также разрешили оформлять гражданам в возрасте от 18 лет.

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