Стало известно, на что россияне потратили «школьные» выплаты

На единовременное пособие на школьников родители в основном купили одежду, обувь или канцтовары детям, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия». Были среди получателей выплаты и те, кто потратил ее на собственные нужды, – около четверти родителей.

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«Около 69,5% граждан полностью истратили 10 тысяч рублей, полученные в качестве единовременной выплаты на школьников, а 19,4% израсходовали эту сумму частично. Еще 6,8% оставили ее на черный день. При этом 4,3% россиян не смогли ответить на вопрос о том, как они распорядились деньгами», — сказано в исследовании.

Более половины граждан – 76,2% – направили средства на детей. Большая часть была потрачена на детскую одежду и обувь (49,2%), на канцтовары (32,1%), на необходимую для учебы электронику (12%) и развлечения для детей (6,7%).

Около четверти участников опроса (23,8%) заявили, что 10 тысяч рублей были потрачены на нужды, которые не связаны с подготовкой детей к школе. 40,8% из них направили средства на продукты питания, 25,9% — на оплату ЖКХ, 15% — на одежду и обувь для взрослых, 12% — на отдых, 6,3% — на закрытие долгов и выплаты по кредитам.

Надеются на новые выплаты в течение ближайшего года три четверти родителей (74,7%). Стоит отметить, что 68,2% участников сочли размер данной выплаты для семей с детьми недостаточным.