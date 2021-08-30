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Финансист назвал уникальную валюту, которой не страшен кризис

Лера Букина
1 час назад

Швейцарский франк – исторически одна из самых стабильных мировых валют. Это обусловлено устойчивостью экономики страны, которая основана на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Финансист назвал уникальную валюту, которой не страшен кризис
Фото: ТАССТАСС

«Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — подчеркнул он.

Все это делает швейцарский франк одной из ключевых защитных валют на одном уровне с долларом, отмечает специалист. Это было доказано и в 2020 году, когда на рынке наблюдалось резкое повышение национальной валюты Швейцарии в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии. После швейцарский франк продолжил укрепляться вслед за европейской валютой и другими рисковыми активами на фоне улучшения ситуации на фондовых рынках.

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В этой связи можно предположить, что швейцарский франк снова проявит себя как надежная защитная валюта в период очередного кризиса, считает Бабин.

Приобретение американской валюты может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе, заявил ранее начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Махов. Специалист отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ рубль ждет укрепление осенью. По его словам, привлекательность этой валюты повысилась.
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