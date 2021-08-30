Финансист назвал уникальную валюту, которой не страшен кризис

Швейцарский франк – исторически одна из самых стабильных мировых валют. Это обусловлено устойчивостью экономики страны, которая основана на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера, заявил агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин .

«Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — подчеркнул он.

Все это делает швейцарский франк одной из ключевых защитных валют на одном уровне с долларом, отмечает специалист. Это было доказано и в 2020 году, когда на рынке наблюдалось резкое повышение национальной валюты Швейцарии в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии. После швейцарский франк продолжил укрепляться вслед за европейской валютой и другими рисковыми активами на фоне улучшения ситуации на фондовых рынках.