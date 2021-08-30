Эксперт рассказал о «вечных» активах

Золото относится к активам, которые после приобретения можно держать вечно. Однако существует проблема с колебанием его стоимости, зависимой от политики Банка России. Среди других вечных активов – собственный бизнес, недвижимость и произведения искусства, заявил агентству «Прайм» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

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Рассчитывать на денежный доход от земли не приходится, однако воспринимать ее как вечную ценность все-таки стоит, подчеркивает он.

«Отто фон Бисмарк, к примеру, активно покупал немецкие леса. Его идея состояла в том, что население земли растет, следовательно, земля будет расти в цене пропорционально приросту населения», — отмечает эксперт.

Что касается произведений искусства, то они также подпадают под категорию «вечные ценности». Экономист напомнил слова автора теории «Черного лебедя» Нассима Талеба о том, что высоко котирующаяся картина, написанная 400 лет назад, будет котироваться еще 400 лет.

Верников указал и на то, что вложения в недвижимость также имеют смысл, так как жилье можно передать детям. С акциями, по словам специалиста, «все сложно». Он считает, что покупать нужно акции компаний «с великими именами», так как они будут вечно прибыльными. Однако существует риск ухода многих компаний со звездной сцены, указал Верников. В этой связи лучше быть к этому готовым, считает он. По словам экономиста, «черный лебедь» может прилететь когда угодно – ни одна компания от этого не застрахована.

«Самый хороший и ценный актив, который стоит держать вечно и передать детям — это свой бизнес. К сожалению, мелкий бизнес редко бывает диверсифицированным, но мелкий может вырасти до среднего», – заключил Верников.