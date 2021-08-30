Россияне купили валюту на $35,6 млрд: как еще защититься от кризиса

В январе–июле объем средств граждан России на текущих валютных счетах увеличился до $35,6 млрд. Рост составил 17,6%. Приток иностранной валюты на банковские счета продемонстрировал рекордные результаты за четыре года, пишут «Известия». Эксперты объясняют это ростом инфляции. По итогам первого полугодия 2021 года она составила 6,5%. Это худший показатель с 2016 года.

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Ужесточение политики ЦБ также является одним из факторов «бегства» с депозитов.

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«Слабый интерес к валютным вкладам объясним околонулевыми ставками по евро и исторически низкими ставками в долларах США, на данный момент мы наблюдаем незначительную разницу в ставках на разных временных горизонтах, что делает привлекательными вклады на более ликвидные текущие счета, которые позволяют их владельцам быть более гибкими при изменении конъюнктуры», — отмечает Димитрий Резепов, аналитик General Invest.

По окончании срока валютных вкладов граждане трансформировали их в остатки на текущих счетах, чтобы иметь возможность покупать и продавать валюту в период повышенной волатильности рубля, заявил директор казначейства РГС Банка Владимир Волков.

Как отмечается, помимо доллара и евро, «защитными» валютами на момент кризиса являются швейцарский франк и японская иена. Однако Виталий Манжос из «Алго Капитал» советует все же сохранить накопления в привычных валютах, так как обратный обмен не самых популярных валют на российскую, американскую и европейскую валюты будет связан с потерей на разнице курса их приобретения и продажи.

Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал», обратил внимание на рубль с точки зрения защитной валюты. У него, по словам эксперта, есть преимущество перед долларом и евро на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Однако эксперт не рекомендует хранить сбережения только в рублевых инструментах из-за различных рисков, в частности санкционных.

Самый оптимальный «кризисный» вариант, как полагают аналитики, – диверсификация вложений. Так, россиянам советуют формировать мультивалютную корзину на банковском счете с разбивкой на рубли, доллары и евро.