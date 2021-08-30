Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»

После встречи президента России Владимира Путина с «Единой Россией» проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

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Выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября на банковскую карту перечислят 30,7 миллионам пенсионеров, уточнила сроки начала она. Граждане, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию.

Всего правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на эти цели. Средства по инициативе «Единой России» получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Также 15 тысяч рублей полагаются всем сотрудникам силовых ведомств. По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции. Деньги на выплаты россиянам будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов и не повысят инфляцию, заявили ранее в ЦБ.