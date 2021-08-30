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Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»

Lenta.ruиещё 13
1 час назад

После встречи президента России Владимира Путина с «Единой Россией» проработан механизм единовременных выплат пенсионерам, помощь получат около 43 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»
Фото: ТАССТАСС

Выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября на банковскую карту перечислят 30,7 миллионам пенсионеров, уточнила сроки начала она. Граждане, получающие пенсии через Почту России, получат единовременные выплаты в тот же день, что и пенсию.

Всего правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на эти цели. Средства по инициативе «Единой России» получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Также 15 тысяч рублей полагаются всем сотрудникам силовых ведомств. По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции. Деньги на выплаты россиянам будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов и не повысят инфляцию, заявили ранее в ЦБ.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.

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