Единовременную выплату в 10 тысяч рублей российским пенсионерам, получающим пенсию на карту, перечислят в четверг, 2 сентября. Всего это 30,7 млн человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Напомним, что президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года. Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят выплату в конце следующей недели, сообщал Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн. Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.