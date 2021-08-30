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Часть пенсионеров получит 2 сентября по 10 тысяч рублей

Лера Букина
41 минуту назад

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей российским пенсионерам, получающим пенсию на карту, перечислят в четверг, 2 сентября. Всего это 30,7 млн человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. Об этом сообщает ТАСС.

Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Пенсионерам объяснили, как получить выплату в 10 тысяч

Напомним, что президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа, подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей российским пенсионерам. Ее направят в сентябре текущего года. Жителям России, которые получают пенсию на карту, направят выплату в конце следующей недели, сообщал Минтруд. Таких граждан в России насчитывается 30,7 млн. Как отмечается, с 3 сентября выплату начнут получать 12,7 миллиона граждан.

На выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят из бюджета около 500 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Как отметил глава ведомства, деньги будут взяты из тех доходов, которые страна получила в текущем году.
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