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Мошенники придумали новую схему кражи «школьных выплат»

Елена Прошина
38 минут назад

В России зафиксирован рост числа случаев киберпреступлений, связанных с выплатой 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. По словам экспертов, не исключено, что мошенники используют реальную базу пользователей, пишет «Коммерсант».

Мошенники придумали новую схему кражи «школьных выплат»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интернете появляются фишинговые страницы, имитирующие акцию от банка — начисление бонусов за получение выплат на их карты. Пока специалисты StopPhish зафиксировали один такой сайт, работающий от лица ВТБ. Он зарегистрирован 26 августа и к 30 августа уже не работал. При этом эксперт Юрий Другач уверен, что это лишь тестирование новой схемы обмана. Если она сработает, злоумышленники будут открывать и другие страницы.

Эксперты обнаружили, что ВТБ — второй по популярности банк среди создателей фишинговых страниц. За август специалисты Telegram-канала In4security зафиксировали более 60 доменов, направленных на обман клиентов именно этого банка, за июль и август эксперты StopPhish нашли 150 фейковых страниц, в названии которых фигурирует слово vtb, и ежедневно в зоне ru регистрируется порядка 100 доменов, содержащих это слово.

В пресс-службе банка заявили, что знают о проблеме и борются с ней.

Мошенники «охотятся» на получателей выплат с начала пандемии, но их подход изменился, отмечают специалисты. Если раньше они имитировали официальные сайты, то сейчас большая часть страниц — подделки под акции, подарки и опросы.

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин анонсировал выплату в 10 тыс. рублей на каждого школьника. Чтобы получить ее, нужно подать заявление через сайт госуслуг. Некоторые банки, включая ВТБ, объявили акцию: начисление бонусов в 1 тыс. рублей для тех, кто будет получать эти деньги на их карты.

Личный счет,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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