Хедхантеры оценили летний детский труд

Старшеклассники, которые во время летних школьных каникул предпочли отдыху работу, смогли получить от 30 до 90 тысяч рублей. Доход зависел от региона проживания и выбранной профессиональной области, сообщили «Российской газете» ведущие сервисы по поиску работы.
Так, расклейщик объявлений в Петербурге этим летом мог рассчитывать на зарплату в размере 44 тысяч рублей в месяц, следует из данных SuperJob. А специалисту по продажам могли платить 30 тысяч рублей в месяц. Сами школьники в качестве желаемого уровня зарплаты указывают от 10 до 30 тысяч рублей в месяц.
Этим летом 146 тысяч школьников решили подработать, указали в HeadHunter, включая 24 тысячи москвичей и около 11 тысяч жителей Санкт-Петербурга. В общей сложности в России сейчас насчитывается почти 6 млн подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе почти 3 млн – 16-17 лет, сообщил Росстат.
В России мало возможностей для работы молодых людей, подчеркнул старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«С одной стороны, у работодателей не очень принято нанимать сотрудников на неполный рабочий день или на короткий период, с другой – основной объем неквалифицированного труда, который можно было бы поручить подросткам, взяли на себя мигранты», – отметил специалист.
Трудоустроиться в компании подростки 14-17 лет чаще всего могут в IT-компании. По словам кадровых специалистов, летняя работа для школьника может перерасти в постоянную при выборе специальности промоутера-распространителя или промоутера-консультанта, оператора call-центра, курьера, расклейщика объявлений, вечернего администратора. Данные виды деятельности предполагают неполную занятость и отсутствие профессиональных навыков.
Россияне назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают неоправданно большие суммы за свою деятельность. Исследование провели аналитики компании Ipsos, опросившие несколько сотен пользователей интернета. Большинство жителей РФ (79%) полагает, что меньше следует платить политикам. За урезание окладов для банкиров проголосовал 61% респондентов. На третье место по уровню необоснованно высоких зарплат россияне (25%) поставили полицейских, на четвертое – программистов. Окладами последних удивляются 14% респондентов.