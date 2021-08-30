Хедхантеры оценили летний детский труд

Старшеклассники, которые во время летних школьных каникул предпочли отдыху работу, смогли получить от 30 до 90 тысяч рублей. Доход зависел от региона проживания и выбранной профессиональной области, сообщили «Российской газете» ведущие сервисы по поиску работы.

Фото: ТАСС ТАСС

Так, расклейщик объявлений в Петербурге этим летом мог рассчитывать на зарплату в размере 44 тысяч рублей в месяц, следует из данных SuperJob. А специалисту по продажам могли платить 30 тысяч рублей в месяц. Сами школьники в качестве желаемого уровня зарплаты указывают от 10 до 30 тысяч рублей в месяц.

Видео дня

Этим летом 146 тысяч школьников решили подработать, указали в HeadHunter, включая 24 тысячи москвичей и около 11 тысяч жителей Санкт-Петербурга. В общей сложности в России сейчас насчитывается почти 6 млн подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе почти 3 млн – 16-17 лет, сообщил Росстат.

В России мало возможностей для работы молодых людей, подчеркнул старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С одной стороны, у работодателей не очень принято нанимать сотрудников на неполный рабочий день или на короткий период, с другой – основной объем неквалифицированного труда, который можно было бы поручить подросткам, взяли на себя мигранты», – отметил специалист.

Трудоустроиться в компании подростки 14-17 лет чаще всего могут в IT-компании. По словам кадровых специалистов, летняя работа для школьника может перерасти в постоянную при выборе специальности промоутера-распространителя или промоутера-консультанта, оператора call-центра, курьера, расклейщика объявлений, вечернего администратора. Данные виды деятельности предполагают неполную занятость и отсутствие профессиональных навыков.