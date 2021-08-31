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Молодые россияне полюбили влезать в долги

Lenta.ru
1 час назад

Молодые россияне полюбили использовать банковские кредитные карты и таким образом влезать в долги, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй ОКБ.

Молодые россияне полюбили влезать в долги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно статистике за первые семь месяцев 2019 года, клиенты в возрасте от 18 до 20 лет получили 120,4 тысячи кредитных карт, что в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный лимит по этим картам (сумма, которую держатель может потратить) увеличился в 3,2 раза — до 2,9 миллиарда рублей.

Почти девять процентов молодых заемщиков просрачивают льготный период пополнения карты в первый год использования. Просрочка обычно превышает 90 дней. По данным ОКБ, более старшие банковские клиенты (20-30 лет) допускают просрочку вдвое реже.

Средний лимит по кредитной карте для россиян в возрасте от 20 до 30 лет в январе-июле 2021-го составил 22334 рубля (против 52392 рублей в возрастной группе 20-30 лет).

По данным ОКБ (единственное кредитное бюро, учитывающее сведения Сбер банка), доля молодых людей в общем количестве держателей кредитных карт в последние годы систематически растет: с 0,5 процента в 2018 году до 1,5 процента в 2021-м.

Личный счет,Ведомости,
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