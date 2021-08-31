На Украине разоблачили воровавших пенсии жителей Донбасса чиновников

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и Харьковской областной прокуратурой разоблачила масштабное хищение бюджетных средств местными чиновниками. Об этом сообщается на официальной странице Управление СБУ в Харьковской области в Facebook.

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По данным правоохранителей, сотрудники пенсионного фонда вносили в базу данных недостоверные сведения о выплатах пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Затем злоумышленники без ведома пенсионеров оформляли банковские карточки и присваивали предназначенные для жителей Донбасса пенсионные выплаты.

В ведомстве подчеркнули, что мошенническая схема действовала в области несколько лет, в течение которых чиновникам удалось украсть около пяти миллионов гривен (почти 14 миллионов рублей). В ходе обысков силовики изъяли нелегально сделанные банковские карты и черновую документацию. Участникам махинаций предъявлены обвинения согласно Уголовному кодексу Украины.